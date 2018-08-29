Нефть усилила рост на данных о падении запасов в США, Brent подорожала до $76,7

Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о большем, чем ожидалось, падении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 увеличилась на $0,7 (0,92%) - до $76,65 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,85 (1,24%) - до $69,38 за баррель.
Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 38 тыс. баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.
Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.
На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились всего на 58 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки.
Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт подскочил на 624 тыс. б/с.
Спрос на бензин в США вырос до очередного рекорда, составив 9,9 млн б/с.
Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Премьер Канады заявляет о возможном подписании соглашения по NAFTA на этой неделе
В ООН выразили обеспокоенность по поводу нацистских приветствий на демонстрациях в Саксонии
НБУ в среду продал $65 млн для поддержки гривны, курс украинской валюты продолжает падать
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений