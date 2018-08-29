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ТЭК 29.08.2018 19:12

Нефть усилила рост на данных о падении запасов в США, Brent подорожала до $76,7

Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о большем, чем ожидалось, падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 увеличилась на $0,7 (0,92%) - до $76,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,85 (1,24%) - до $69,38 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 38 тыс. баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились всего на 58 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки.

Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт подскочил на 624 тыс. б/с.

Спрос на бензин в США вырос до очередного рекорда, составив 9,9 млн б/с.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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