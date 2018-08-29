Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 20° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Дальнее зарубежье 29.08.2018 19:14

Фунт дорожает на заявлениях Барнье о ходе переговоров с Лондоном о Brexit

Переговоры с Великобританией о выходе страны из Евросоюза завершены уже на 85%, заявил в среду координатор ЕС по переговорам с Лондоном о Brexit Мишель Барнье.

"Мы находимся в последней стадии переговоров; подчеркну еще раз: речь идет об упорядоченном выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), а не о хаотичном... 85% вместе с Великобританией мы уже сделали", - сказал М.Барнье журналистам в Берлине.

Фунт стерлингов резко усилил подъем на этих заявлениях, прибавив 1% в паре с долларом США, до $1,30. Вместе с тем британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,8% на фоне укрепления нацвалюты.

При этом он еще раз озвучил позицию Брюсселя по этой проблематике.

По словам М.Барнье, ЕС готов "предложить Британии партнерство, которого никогда не было с любой третьей страной", но при этом блок не пойдет на ослабление единого рынка.

"Мы не хотим новых границ, но хотим, чтобы вместе с Великобританией у нас была возможность ввести новые контролирующие механизмы", - отметил он.

М.Барнье также сообщил, что в пятницу планирует встретиться с министром Великобритании по делам Brexit Домиником Раабом. По словам М.Барнье, он ожидает, что переговоры с новым британским министром теперь будут проходить минимум раз в неделю.

"Мы будем часто встречаться", - сказал М.Барнье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, СОСТОЯНИЕ


Похожие новости


Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС В Еврокомиссии верят в конструктив встречи главных переговорщиков ЕС и Великобритании по Brexit 21 августа Самые сложные задачи по Brexit еще не решены - Туск Одним из главных последствий "брекзита" будет реструктуризация союзного бюджета ЕС - Чижов ЕС должен сосредоточить главное внимание на своем будущем после Brexit - Юнкер Еврокомиссия утвердила проект соглашения по Brexit, направляет его на обсуждение в Совет ЕС и Европарламент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]