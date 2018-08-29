Испанский премьер исключает возможность превращения мавзолея Франко в место национального примирения

Председатель социалистического правительства Испании Педро Санчес в среду заявил, что исключает возможность превращения мавзолея Франсиско Франко, правившего Испанией с 1939 по 1975 гг., в место национального примирения после эксгумации останков бывшего испанского лидера, сообщают западные СМИ.
"Оно не сможет стать местом, для которого мы придумаем новое назначение, оно не может быть местом примирения, это место упокоения", - заявил П.Санчес журналистам в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра во время своего турне по Латинской Америке.
Он добавил, что хотел бы сохранить Долину Павших, где стоит мавзолей, как "гражданское кладбище, где захоронены погибшие во время гражданской войны и при режиме Ф.Франко".
Ранее правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.
О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко П.Санчес сообщил в конце июня.
Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина Павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.
Теперь декрет правительства должен утвердить парламент Испании. О датах голосования в парламенте по данному вопросу и о возможных сроках эксгумации пока не сообщается.
Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
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