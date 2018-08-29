Минтруд РФ обозначил сроки выплат будущих социальных пенсий: для мужчин в 70 лет, для женщин - в 65

Социальная пенсия в России после пенсионной реформы будет назначаться для мужчин в 70 лет, для женщин в 65 лет, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"Социальная пенсия назначается спустя пять лет после достижения гражданином общеустановленного возраста выхода на пенсию, то есть в рамках действующего законодательства мужчинам в 65 лет и женщинам в 60 лет. С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получают право на социальную пенсию в 70 лет, женщины - в 65 лет", - сообщили в пресс-службе в среду.
Там подчеркнули, что изменения предлагается проводить постепенно. Предусматривается "длительный переходный период", как и в случае с назначением страховой пенсии в рамках пенсионной реформы, отметили в Минтруде.
Там напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного трудового стажа, который необходим для получения страховой пенсии.
В июле в первом чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России. Для мужчин его планируется повысить с 60 до 65 лет, для женщин в законопроекте предусматривалось повышение на восемь лет - с 55 до 63.
Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в среду заявил о том, что предлагает уравнять повышение пенсионного возраста для женщин и для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст для женщин может составить 60 лет.
Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Экспорт нефти из Венесуэлы снова под угрозой, основной терминал закрыт из-за аварии
Цена газа в Европе пробила $300/тыс. куб. м на фоне первых предсказаний морозной зимы
Нефть усилила рост на данных о падении запасов в США, Brent подорожала до $76,7
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений