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Регион 29.08.2018 20:20

Минтруд РФ обозначил сроки выплат будущих социальных пенсий: для мужчин в 70 лет, для женщин - в 65

Социальная пенсия в России после пенсионной реформы будет назначаться для мужчин в 70 лет, для женщин в 65 лет, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

"Социальная пенсия назначается спустя пять лет после достижения гражданином общеустановленного возраста выхода на пенсию, то есть в рамках действующего законодательства мужчинам в 65 лет и женщинам в 60 лет. С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получают право на социальную пенсию в 70 лет, женщины - в 65 лет", - сообщили в пресс-службе в среду.

Там подчеркнули, что изменения предлагается проводить постепенно. Предусматривается "длительный переходный период", как и в случае с назначением страховой пенсии в рамках пенсионной реформы, отметили в Минтруде.

Там напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного трудового стажа, который необходим для получения страховой пенсии.

В июле в первом чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России. Для мужчин его планируется повысить с 60 до 65 лет, для женщин в законопроекте предусматривалось повышение на восемь лет - с 55 до 63.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в среду заявил о том, что предлагает уравнять повышение пенсионного возраста для женщин и для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст для женщин может составить 60 лет.

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Тэги: РОССИЯ, СОЦ/ПЕНСИИ, МИНТРУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]