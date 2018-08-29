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Регион 29.08.2018 19:30

Глава МИД Ирана прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в среду интернет-портал турецкого издания "Сабах".

По ее данным, турецкий президент проведет встречу с М.-Дж.Зарифом в штаб-квартире возглавляемой им Партии справедливости и развития в Анкаре, в ходе которой стороны "обсудят двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Издание напоминает, что Россия, Турция, и Иран являются гарантами процесса урегулирования в Сирии. Отмечается, что визит иранского министра проходит за неделю до запланированной поездки Р.Эрдогана в Тегеран.

Встреча пройдет на фоне приближения битвы за сирийскую провинцию Идлиб. Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

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Тэги: ИРАН, МИД, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]