Глава МИД Ирана прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в среду интернет-портал турецкого издания "Сабах".

По ее данным, турецкий президент проведет встречу с М.-Дж.Зарифом в штаб-квартире возглавляемой им Партии справедливости и развития в Анкаре, в ходе которой стороны "обсудят двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Издание напоминает, что Россия, Турция, и Иран являются гарантами процесса урегулирования в Сирии. Отмечается, что визит иранского министра проходит за неделю до запланированной поездки Р.Эрдогана в Тегеран.

Встреча пройдет на фоне приближения битвы за сирийскую провинцию Идлиб. Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.