США подали иск к РФ за повышенные пошлины, Россия считает трактовку своих мер неверной

США запросили в ВТО консультации с РФ по вопросу о повышении Россией ряда импортных пошлин на американские товары, говорится в сообщении на сайте ВТО.
Как сообщалось, Россия в июле приняла решение о повышении пошлин на некоторые товары из США из-за ущерба, нанесенного в связи с ограничениями на поставку стали и алюминия.
Запрос консультаций является первым шагом судебной процедуре ВТО, если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы.
В РФ считают, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых РФ, так как повышенные пошлины были введены в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам.
"США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае - США)", - прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития иск США.
Россия в начале июля приняла решение о введении компенсирующих мер в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% (действуют с 5 августа) от стоимости ввозимого товара. В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.
Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция и пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия.
Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.
Ущерб в $537,6 млн, согласно документу, посчитан российской стороной исходя из введенной 25%-ной пошлины на экспорт стали из РФ в США ($1,512 млрд экспорта) и 10%-ной на экспорт алюминия ($1,646 млрд).
При этом повышение пошлин со стороны РФ на американские товары на первом этапе позволит компенсировать только часть ущерба - $87,6 млн. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации".
Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО на тему неправомерного огранияения поставок стали и алюминия. 29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций.
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