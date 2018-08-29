Помпео запросил встречу с Лавровым - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео ранее в августе запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с подготовкой новых санкций против РФ, сообщает в среду издание "Вашингтон пост" со ссылкой на дипломатические источники.

"Американские и европейские дипломаты сообщили, что для урегулирования трудностей в связи с вопросом санкций, М.Помпео 10 августа во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил о встрече (которая прошла бы - ИФ) до того, как Соединенные Штаты предпримут действия. М.Помпео подчеркнул, что он просит о встрече по указанию президента Соединенных Штатов", - пишет газета.

"Лавров согласился встретиться с Помпео и предложил, чтобы обе стороны также обсудили три других темы, представляющих интерес для Москвы: контроль за вооружениями, создание делового совета для развития торговли между двумя странами и обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками экспертно-аналитических центров. Эти инициативы долгое время являются целями российского президента Владимира Путина", - утверждает издание.

В итоге, по информации газеты, М.Помпео и С.Лавров договорились определиться с датой встречи после переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Сергея Патрушева.

По данным одного дипломатического источника, пока неясно, пройдет ли встреча М.Помпео и С.Лаврова в Вашингтоне или Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН в конце сентября.

"Вашингтон пост" пишет, что представитель госдепа Хизэр Нойерт в заявлении для этой газеты заявила: "Госсекретарь предложил встречу для обсуждения вопросов, которые важны для двусторонних отношений".