Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Правила использования средств Фонда Молодежи (ФМА), в том числе выдачи льготных кредитов», сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в среду.

В соответствии с правилами, средства фонда будут направляться: на программы и проекты в сфере молодежной политики на основе грантовых конкурсов, на расходы на образование в период обучения молодежи, особо нуждающейся в социальной защите, на обучение молодежи в известных зарубежных ВУЗах и на участие в практических программах в международных организациях.

Также средства фонда будут направляться на: частичное финансирование в течение срока, не превышающего 12 месяцев, заработной платы молодежи, испытывающей трудности в попадании на рынок труда, на выделение льготных кредитов для финансирования инновационных проектов (стартапов), и на другие направления, предусмотренные Положением ФМА.

Льготные кредиты из средств фонда выделяются: в виде малых кредитов в размере от 1 тыс. до 10 тыс. манатов с льготным периодом до 1 года, в виде средних - от 10 001 до 25 тыс. манатов - с льготным периодом до 3 лет, и в виде больших кредитов - от 25 001 до 50 тыс. манатов - с льготным периодом до 5 лет.

Процентная ставка по кредитам фонда составляет 1% годовых. При условии, что процентная ставка уполномоченных банков по кредитам не должна превышать 4%, в целом процентная ставка по льготным кредитам ФМА составит до 5% годовых.

Согласно правилам, для контроля над использованием выделяемых средств по назначению фондимеет право на проведение независимых мониторингов всех финансируемых проектов.

В случае выявления в процессе мониторинга случаев использования выделенного финансирования не по назначению, по письменному требованию фонда , представители молодежи и уполномоченные банки должны в течение 10 банковских дней перечислить на счет ФМА эти средства в полном объеме.

Н.Аббасова