Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9882 RUR   0.0251 GBR   2.1885 TRY   0.2715

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 20° 30° 31 Авг 21° 30° 1 Сен 21° 29°

Регион 29.08.2018 20:55

Париж рассчитывает на сотрудничество с Россией - глава МИД Франции

В Париже не хотели бы изоляции России, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция не добивается изоляции России, но в ответ ожидает уважения и сотрудничества", - сказал министр на закрытии ежегодного заседания французских послов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Франции в ходе переговоров в Баку обсудили вопросы расширения сотрудничества Президент Азербайджана провел переговоры с главой МИД Франции Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана Глава МИД Франции посетит Азербайджан в конце мая Глава МИД Франции считает необходимым диалог с Россией, несмотря на разногласия Французская коммуна Альфорвиль аннулировала побратимство с городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении – МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]