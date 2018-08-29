Париж рассчитывает на сотрудничество с Россией - глава МИД Франции

В Париже не хотели бы изоляции России, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция не добивается изоляции России, но в ответ ожидает уважения и сотрудничества", - сказал министр на закрытии ежегодного заседания французских послов.