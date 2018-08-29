Париж рассчитывает на сотрудничество с Россией - глава МИД Франции

В Париже не хотели бы изоляции России, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция не добивается изоляции России, но в ответ ожидает уважения и сотрудничества", - сказал министр на закрытии ежегодного заседания французских послов.
Танковые подразделения Азербайджана начали занятия по боевой подготовке в зоне карабахского фронта – Минобороны
Глава МИД Азербайджана принял посла Аргентины в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Экспорт нефти из Венесуэлы снова под угрозой, основной терминал закрыт из-за аварии
Цена газа в Европе пробила $300/тыс. куб. м на фоне первых предсказаний морозной зимы
Нефть усилила рост на данных о падении запасов в США, Brent подорожала до $76,7
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
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ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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