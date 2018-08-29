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ТЭК 29.08.2018 21:25

Экспорт нефти из Венесуэлы снова под угрозой, основной терминал закрыт из-за аварии

Основной венесуэльский терминал для экспорта нефти Jose Offshore Oil Platform будет закрыт на ремонт примерно на 27 дней после того, как в минувшие выходные танкер врезался в южный док, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, экспорт нефти из Венесуэлы снова ожидает снижение. Через этот док в прошлом году прошло 9,8% венесуэльских нефтяных поставок - почти 150 тыс. баррелей в сутки.

Венесуэльская госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) весь этот год срывает сроки поставок большинству клиентов из-за судебных разбирательств с кредиторами, санкций США и снижения нефтедобычи.

В июле производство нефти в Венесуэле упало до минимума за более чем 60 лет.

По данным Bloomberg, во вторник в главных венесуэльских портах - Пуэрто-ла-Круз и Хосе - погрузки ждал 21 танкер, рассчитанный на перевозку 27 млн баррелей нефти.

Порт Хосе обычно принимает суда меньшего размера, используемые для экспорта нефти на американские НПЗ на побережье Мексиканского залива, в том числе компаниям Valero Energy Corp. и Chevron Corp. Кроме того, через него в страну ввозят лигроин, который смешивается с тяжелой и сверхтяжелой венесуэльской нефтью, чтобы облегчить ее прокачку по трубопроводам от бассейна Ориноко до океанского побережья.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, ТЕРМИНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]