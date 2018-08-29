Цена газа в Европе пробила $300/тыс. куб. м на фоне первых предсказаний морозной зимы

Цены на газ на спотовых площадках Европы на наступившей неделе продолжили уверенный рост прошлых недель, закрепившись на уровне существенно выше $300 за тысячу кубометров.
В настоящее время цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла $315.
В среду мировые ленты новостей опубликовали среднесрочный прогноз погоды в Европе от Weather Company. Метеорологи отмечают, что тренд мая-июля, когда в Европе было теплее, чем обычно, будет продолжаться до ноября: "Заглядывая вперед на осень и зиму, мы ожидаем преобладания повсеместно более теплой, чем обычно температуры, особенно в северных регионах", - цитирует релиз Weather Co. агентство Bloomberg.
Они также выступили с первой оценкой погоды на предстоящую зиму: "Самые предварительные данные свидетельствуют о том, что мы можем иметь несколько значительно холодную зиму, особенно в конце зимы", - предупреждают эксперты.
На данный момент европейские подземные хранилища в Европе заполнены на 72,9% (хуже в процентном значении за десятилетие этот показатель был только в 2013 году - 72,36%). При этом темпы закачки газа в хранилища в августе оказались существенно ниже, чем в те же дни прошлого года.
В 2017 году средняя контрактная цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье сложилась на уровне $195. Первая оценка Минэкономразвития средней цены поставок газа в дальнее зарубежье на 2018 год ("Газпром" в своем бюджете обязан использовать только эти данные) была $181 (в октябре 2017 года), затем увеличилась до $230 (в апреле), а в июле выросла до $242,6.
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