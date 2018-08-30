Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО - Минобороны РФ

Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведён Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.