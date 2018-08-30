Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 1 Сен 21° 29° 2 Сен 19° 29°

СНГ 30.08.2018 09:09

Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО - Минобороны РФ

Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведён Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


Похожие новости


Испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет - Путин Пхеньян, заявляя о сверхдальней ракете, выдает желаемое за действительное - сенатор Клинцевич Путин высоко оценил характеристики новой российской ракеты Х-101 Северокорейская ракета не представляла опасности для РФ, ее полет отслеживался - Минобороны России Малазийский "Боинг" был сбит под Донецком ракетой комплекса "Бук-М1" - концерн ПВО "Алмаз-Антей" Ракета-носитель "Протон" с российским и казахстанским спутниками стартовала с Байконура

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]