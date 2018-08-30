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Дальнее зарубежье 30.08.2018 09:38

Трамп ввел послабление на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран - американский Минторг

Президент Дональд Трамп в минувшую среду подписал документ, вводящий послабления на экспорт в США некоторыми странами стали и алюминия, сообщило американское министерство торговли.

В частности, квоты на определенное количество поставок в Соединенные Штаты стали, которое не будет облагаться повышенными пошлинами, введены для Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, на поставки алюминия - для Аргентины, говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что компании этих стран могут подавать заявки на экспорт указанной продукции в том случае, если она "по качеству и количеству не обеспечивается американскими производителями стали и алюминия".

В марте Д.Трамп подписал указ о введении повышенных тарифов на ввоз в США стали и алюминия.

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Тэги: США, ТАРИФЫ, ПОСЛАБЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]