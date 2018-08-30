Цены на нефть повышаются, Brent у $77,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США.

Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет The Wall Street Journal.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 30 августа повысилась на 17 центов (0,22%) - до $77,31 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 15 центов (0,22%) - до $69,66 за баррель.

В среду котировка фьючерса на Brent поднялась на $1,19 (1,6%), до $77,14 за баррель, а WTI подорожала на 98 центов (1,4%), до $69,51 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт подскочил на 624 тыс. б/с.

Венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA подписала инвестиционное соглашение об увеличении добычи на 14 нефтяных месторождениях. Однако с учетом проблем венесуэльской экономики аналитики сомневаются в том, что соглашение будет реализовано.