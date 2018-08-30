Манат подешевел к евро, подорожал рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 августа ЦБА установил на уровне 1,9887 манат/1EUR (29 августа - 1, 9882 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 августа установил 0,0250 манат/1RUB (29 августа - 0,0251 манат/1RUB).

А.Азизов