Продажи автомобилей Khazar в РФ могут начаться в конце 2019 года

Продажи азербайджанских автомобилей "Khazar" в России могут начаться к концу 2019 года, сообщают российские СМИ.

Как сообщалось ранее, азербайджанский автомобильный бренд "Khazar" дебютировал на Московском международном автосалоне.

На автосалоне представлены Khazar LD и SD.

"LD — более премиальная модель. Коробки передач в ней механические", - сказала представитель завода "Азермаш" Вероника Аллахвердиева, слова которой приводят российские СМИ.

По ее словам, на сегодняшний день на заводе в Азербайджане собрано около 300 автомобилей. "Пока мы представлены на внутреннем рынке, но в планах выйти на рынки Африки, СНГ, Ближнего Востока", - сказала она.

Официальное открытие завода "Азермаш" состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

На заводе будут производиться модели: Khazar SD, Khazar LD, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault Tondar, Renault Pick-Up. Известно, что автомобили, выпущенные на заводе, отвечают стандартам международной безопасности и Евро-5, и после удовлетворения спроса на внутреннем рынке, около 2 тысяч в год планируется экспортировать в Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

Как сообщалось ранее, ежемесячно в текущем году будут производиться 160 автомобилей. Из них 60 будут выпускаться под маркой "Khazar" LD и 100 автомобилей - "Khazar" SD. В целом в 2018 году будет произведено 1,5 тыс. автомобилей, в 2019 году - 3 тыс., а в 2020 году - 5 тыс.

Стоимость автомобиля "Khazar" LD составляет 18 тыс. манатов, "Khazar" SD - 16 тыс. манатов.

А.Азизов