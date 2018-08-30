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Дальнее зарубежье 30.08.2018 10:11

Американские конгрессмены требуют введения санкции против китайских чиновников

Группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщил сенатор Марко Рубио.

"Сегодня (в среду - ИФ) я и группа представителей обеих партий в конгрессе обратились с предложением применить Акт Магнитского и заморозить счета, а также запретить въезд в США китайским официальным лицам, ответственным за массовое заключение мусульман в лагеря для перевоспитания", - написал законодатель в своем твиттере.

Как сообщалось, ранее член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл сообщила, что 2 миллиона уйгур и других представителей мусульманских меньшинств находятся в "политических лагерях для перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китайский представитель в Комитете ООН по правам человека опроверг утверждения о притеснениях мусульман по религиозному признаку, отметив, что жесткие меры в области безопасности в Синьцзяне необходимы для борьбы с экстремизмом и терроризмом, они никоим образом не направлены против этнических групп или на ограничение свободы вероисповедания.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, КИТАЙ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]