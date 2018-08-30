Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину - СМИ

Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, осужденный на 6 лет по делу о теракте на марафоне в Бостоне, освобожден из федеральной тюрьмы в США и передан для депортации, сообщил телеканал Fox News.
Представитель иммиграционной и таможенной службы США подтвердил, что Д.Кадырбаев в минувшую среду был передан из тюрьмы под стражу для депортации в Казахстан, говорится в статье.
Двое казахстанских студентов Азамат Тажаяков и Д.Кадырбаев были задержаны после взрывов на марафоне в Бостоне в 2013 году. Д.Кадырбаев был приговорен в 2015 году к шести годам тюремного заключения, А.Тажаяков - к 3,5 годам за препятствование американскому правосудию при расследовании теракта.
А.Тажаяков отбыл срок и вернулся на родину в июне 2017 года.
Виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года были признаны братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит полицией.
В конце июня 2015 года в суде в Бостоне официально огласили смертный приговор Д.Царнаеву, признанному виновным в терроризме.
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