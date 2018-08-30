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СНГ 30.08.2018 10:32

Казахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родину - СМИ

Студент из Казахстана Диас Кадырбаев, осужденный на 6 лет по делу о теракте на марафоне в Бостоне, освобожден из федеральной тюрьмы в США и передан для депортации, сообщил телеканал Fox News.

Представитель иммиграционной и таможенной службы США подтвердил, что Д.Кадырбаев в минувшую среду был передан из тюрьмы под стражу для депортации в Казахстан, говорится в статье.

Двое казахстанских студентов Азамат Тажаяков и Д.Кадырбаев были задержаны после взрывов на марафоне в Бостоне в 2013 году. Д.Кадырбаев был приговорен в 2015 году к шести годам тюремного заключения, А.Тажаяков - к 3,5 годам за препятствование американскому правосудию при расследовании теракта.

А.Тажаяков отбыл срок и вернулся на родину в июне 2017 года.

Виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года были признаны братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан убит полицией.

В конце июня 2015 года в суде в Бостоне официально огласили смертный приговор Д.Царнаеву, признанному виновным в терроризме.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТУДЕНТ, США, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]