Япония заявила протест Китаю в связи с ограничением свободы слова для японских журналистов в КНР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что Токио заявил Пекину протест в связи с ограничениями свободы слова для СМИ в КНР.
Накануне МИД КНР исключил из состава пула для освещения встречи министров иностранных дел Китая и Японии пекинского корреспондента критически настроенной в отношении КНР японской газеты Sankei Shimbun. В знак протеста все представители японских СМИ бойкотировали освещение встречи.
"Вызывает большое сожаление, что такие случаи имеют место, мы уже заявили протест китайской стороне", - сказал Е.Суга на брифинге, комментируя инцидент.
"Японское правительство считает, что уважение базовых прав человека, включая свободу выражения мнений, является универсальной ценностью мирового сообщества. Соблюдение этих свобод является важным для всех государств", - отметил он.
В то же время, по его словам, наблюдается улучшение двухсторонних отношений между Японией и Китаем. "Определение даты визита премьер-министра Абэ (в Китай - ИФ) в настоящее время в процессе координации. Мы надеемся выйти на новый этап в отношениях между Японией и Китаем посредством обмена визитами высокопоставленных представителей", - сказал Е.Суга.
Ранее на этой неделе министр финансов Японии Таро Ассо подтвердил вероятность визита японского премьера в КНР в конце года.
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