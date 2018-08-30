Денуклеаризация КНДР станет главной темой на межкорейском саммите, заявляют в Сеуле

Главной темой на назначенном на сентябрь саммите двух корейских государств, как и диалога на других уровнях, останутся вопросы денуклеаризации Северной Кореи, сообщил журналистам представитель президента Южной Кореи Ким Ый Ген.
"Денуклеаризация уже стала наиболее важным вопросом на переговорах лидеров Южной Кореи, Серной Кореи и США", - сказал он.
Чиновник подчеркнул: "Поскольку денуклеаризация является самой важной темой межкорейкого саммита, то никаких изменений в решении этого вопроса в ходе переговоров не произошло независимо от того, посетит ли Северную Корею госсекретарь США Майк Помпео".
Ранее М.Помпео отменил ранее намеченный визит в Пхеньян по настоянию президента Д.Трампа. По данным газеты The Washington Post, Д.Трамп вынудил М.Помпео отменить визит из-за того, что тот накануне получил из Пхеньяна послание, написанное в "агрессивном" тоне, а также из-за отсутствия серьезного прогресса в области денуклеаризации.
Северная Корея настаивает на смягчении США введенных против нее санкций, подписании мирного договора по итогам Корейской войны и гарантий безопасности в соответствии с договоренностями сингапурского саммита КНДР-США. В качестве доказательства выполнения своих обязательств Пхеньян демонтирует ядерный и ракетный полигоны, а также передал часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.
США требуют от Пхеньяна полной и поддающейся проверке денуклеаризации как предварительного условия для отмены санкций.
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