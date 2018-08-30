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30.08.2018 10:19

Пожарные в австралийском Мельбурне ведут борьбу с огнем на складе химзавода - СМИ

Пожарным командам удалось ограничить распространение огня по периметру горящего в австралийском городе Мельбурне склада химического завода, сообщают СМИ с места событий.

В тушении пожара участвуют 140 пожарных, однако пока не удается справиться с пламенем внутри складского здания, сообщил журналистам заместитель руководителя пожарной службы Кен Браун.

СМИ сообщают о взрывах, которые раздаются со стороны завода, закрыты школы и офисные центры вблизи предприятия.

Одновременно с тушением огня принимаются меры по минимизации распространения ядовитого дыма от горящих химикатов. Тем не менее, ряду пригородов Мельбурна поступило предупреждением о том, что дым может достичь их территорий.

Жителям близких к заводу районов рекомендовано не выходить из помещений, закрыть окна, выключить кондиционеры и забрать в дома и квартиры домашних животных.

Специалисты в ближайшее время возьмут пробы воздуха в районе завода, чтобы определить уровень содержание в нем токсичных веществ, сообщил К.Браун.

Пожар вспыхнул около 05:00 часов по местному времени (23:00 среды), пока о причинах возгорания и возможных пострадавших не сообщается.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЗАВОД, ПОЖАР, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]