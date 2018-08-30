Казахстанцы отмечают День Конституции

В Казахстане в четверг отмечают один из главных государственных праздников - День Конституции.
В этот день в городах и регионах страны по сложившейся традиции проходят торжественные мероприятия, массовые праздничные гулянья, концерты мастеров художественной самодеятельности, фестивали и выставки.
Нынешняя Конституция республики принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года вместо действовавшего с января 1993 года Основного закона страны, который был изначально определен как Конституция переходного периода.
Принятием нынешней Конституции в республике была оформлена президентская форма правления.
30 августа в Казахстане является праздничным нерабочим днем. В этом году граждане страны отдыхают и 31 августа, так как на минувшей неделе суббота 25 августа была рабочей.
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