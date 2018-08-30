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СНГ 30.08.2018 11:22

Казахстанцы отмечают День Конституции

В Казахстане в четверг отмечают один из главных государственных праздников - День Конституции.

В этот день в городах и регионах страны по сложившейся традиции проходят торжественные мероприятия, массовые праздничные гулянья, концерты мастеров художественной самодеятельности, фестивали и выставки.

Нынешняя Конституция республики принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года вместо действовавшего с января 1993 года Основного закона страны, который был изначально определен как Конституция переходного периода.

Принятием нынешней Конституции в республике была оформлена президентская форма правления.

30 августа в Казахстане является праздничным нерабочим днем. В этом году граждане страны отдыхают и 31 августа, так как на минувшей неделе суббота 25 августа была рабочей.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, ПРАЗДНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]