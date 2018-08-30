Президент Алиев провел переговоры с главой Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку делегацию во главе с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами госпожой Ли Сяолинь, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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