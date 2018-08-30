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Внешняя политика 30.08.2018 10:22

Президент Алиев провел переговоры с главой Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку делегацию во главе с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами госпожой Ли Сяолинь, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]