Доллар дорожает к большинству валют, лира продолжает падение 4-ю сессию подряд

Доллар США в четверг дорожает по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран, демонстрируя особо сильный подъем в парах с валютами Австралии, Новой Зеландии, Турции и ЮАР.
Долларовый индекс ICE повышается на 0,1%.
Евро к 10:12 30 августа стоил $1,1694 по сравнению с $1,1707 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс нацвалюты США стабилен по отношению к иене - 111,67 иены, евро опустился на 0,1% - до 130,58 иены.
Турецкая лира в четверг упала на 0,7% к доллару и на 0,6% к евро, ее ослабление продолжается уже четыре сессии подряд. Меры, предпринятые ЦБ Турции накануне, не смогли остановить падение лиры, которая на этой неделе лидирует по темпам снижения среди валют emerging markets.
Австралийский доллар сдает позиции после того, как данные об инвестициях компаний за II квартал оказались хуже ожиданий. В парах с долларом и иеной он опустился на 0,4%. Объем инвестиций сократился в апреле-июне впервые за 1,5 года - на 2,5% относительно предыдущего квартала, тогда как рынок в среднем ожидал повышения на 0,6%.
Новозеландский доллар дешевеет еще более выразительными темпами - почти на 1% ко всем основным валютам развитых стран, поскольку индекс делового доверия в стране рухнул до минимума за 10 лет - минус 50,3 пункта в августе по сравнению с минус 44,9 пункта в июле.
Индийская рупия упала до рекордного минимума в паре с долларом - 70,8150/$1, так как высокие цены на нефть вызывают опасения относительно индийского бюджета и инфляции.
Торги офшорным юанем в Гонконге достигли рекордных объемов на фоне торговых споров США и Китая и заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы добиться преимуществ во внешней торговле. Д.Трамп говорил об этом в интервью на прошлой неделе.
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