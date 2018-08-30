Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 1 Сен 21° 29° 2 Сен 19° 29°

Финансы 30.08.2018 10:32

Доллар дорожает к большинству валют, лира продолжает падение 4-ю сессию подряд

Доллар США в четверг дорожает по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран, демонстрируя особо сильный подъем в парах с валютами Австралии, Новой Зеландии, Турции и ЮАР.

Долларовый индекс ICE повышается на 0,1%.

Евро к 10:12 30 августа стоил $1,1694 по сравнению с $1,1707 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс нацвалюты США стабилен по отношению к иене - 111,67 иены, евро опустился на 0,1% - до 130,58 иены.

Турецкая лира в четверг упала на 0,7% к доллару и на 0,6% к евро, ее ослабление продолжается уже четыре сессии подряд. Меры, предпринятые ЦБ Турции накануне, не смогли остановить падение лиры, которая на этой неделе лидирует по темпам снижения среди валют emerging markets.

Австралийский доллар сдает позиции после того, как данные об инвестициях компаний за II квартал оказались хуже ожиданий. В парах с долларом и иеной он опустился на 0,4%. Объем инвестиций сократился в апреле-июне впервые за 1,5 года - на 2,5% относительно предыдущего квартала, тогда как рынок в среднем ожидал повышения на 0,6%.

Новозеландский доллар дешевеет еще более выразительными темпами - почти на 1% ко всем основным валютам развитых стран, поскольку индекс делового доверия в стране рухнул до минимума за 10 лет - минус 50,3 пункта в августе по сравнению с минус 44,9 пункта в июле.

Индийская рупия упала до рекордного минимума в паре с долларом - 70,8150/$1, так как высокие цены на нефть вызывают опасения относительно индийского бюджета и инфляции.

Торги офшорным юанем в Гонконге достигли рекордных объемов на фоне торговых споров США и Китая и заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы добиться преимуществ во внешней торговле. Д.Трамп говорил об этом в интервью на прошлой неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Доллар США продолжает укрепляться к евро и иене, лира вновь возобновила снижение Доллар дорожает к большинству валют после заседания ФРС Валюты развитых стран стабильны, на emerging markets продолжается снижение Евро продолжает подъем к доллару 2-ю сессию подряд Курс доллара США растет, иена дешевеет впервые за четыре дня Иена дорожает вместе с гособлигациями США, рынок охватили пессимистичные настроенияИена дорожает вместе с гособлигациями США, рынок охватили пессимистичные настроения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]