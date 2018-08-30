В Азербайджане создан Аграрный консультативный совет

Аграрный консультативный совет создан при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
«Решение о создании такого совета было принято в ходе встречи руководства Минсельхоза с представителями крупных компаний, действующих в аграрной сфере. С руководящими лицами «Azеrsun Holding», «PASHA Holding», «Gilan Holding», «CTC Holding», «AS Group İnvestment», «Modern Group», «Agrarco», «AzProtein Foods Group», «Sеba Qrup» обсуждались вопросы развития направлений аграрного сектора и проведение совместных мероприятий», - отметили в министерстве.
Председателем Совета избран глава Azеrsun Holding Абдолбари Гюзель.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что устав совета будет подготовлен в течение одного месяца. Кроме того, нет никаких ограничений для вступления в Аграрный консультативный совет других крупных компаний, действующих в секторе.
Б.Рустамбеков
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