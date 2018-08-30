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ТЭК 30.08.2018 11:12

Ирак готов увеличить экспорт нефти сразу после согласования с ОПЕК - глава госкорпорации

Ирак видит необходимость наращивать экспорт нефти и готов увеличить отгрузки, как только ОПЕК достигнет соглашения по вопросу о том, каким образом члены организации будут повышать добычу, заявил и.о. генерального директора иракской государственной компании Oil Marketing Co. (SOMO) Алаа аль-Ясири в интервью агентству Bloomberg.

В августе экспорт иракской нефти установит новый рекорд - около 3,595 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 3,54 млн б/с в июле.

Соглашение об ограничении добычи нефти между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК вступило в силу в начале 2017 года. Оно предусматривает снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с.

В мае 2018 года стало понятно, что из-за падения добычи нефти в ряде стран сделка ОПЕК+ по сокращению производства перевыполняется на 47%, то есть добыча была снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с. Тогда министры говорили о превышении на 1 млн б/с, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля.

В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.

В сентябре в Алжире пройдет встреча министерского комитета по мониторингу добычи ОПЕК+, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы распределения квот.

"Если будут приняты решения о том, что рынку нужны дополнительные объемы (а мы, как сбытовая организация, убеждены, что они нужны рынку), то у Ирака есть возможность повысить (добычу - ИФ)", - сказал А.аль-Ясири.

Саудовская Аравия и Россия в последнее время увеличили экспорт, но Ирак убежден, что клиентам по-прежнему не хватает нефти.

Ранее аналитики выражали сомнение в том, что Ирак сможет быстро нарастить добычу и экспорт, из-за инвестиционных ограничений и задержек и ухода Royal Dutch Shell из одного из крупнейших проектов. Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало свободные мощности в 240 тыс. б/с.

По словам А.аль-Ясири, Ирак стремится возобновить поставки нефти в Иорданию, для этого министр энергетики Иордании Салех Харабшех был приглашен провести переговоры. Ожидается, что он вскоре прибудет с визитом в Багдад. Экспорт был приостановлен в 2014 года по соображениям безопасности.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]