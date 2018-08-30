Кудрин рассказал о воровстве госфинансов в России и борьбе с коррупцией

Глава Счётной палаты, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает оправданным мнение общества о широком размахе воровства государственных ресурсов в России.

"Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", - заявил А.Кудрин в интервью газете "Коммерсант" в четверг.

По его словам, если общество считает, что "госресурсы разбазариваются и воруются", то это является недоработкой, в том числе, Счётной палаты. "Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство", - пояснил он.

Глава СП заявил, что такая ситуация сложилась по многим причинам, в том числе в связи с отсутствием в государстве ряда политических и национальных институтов.

"Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям", - сказал А.Кудрин.

Он добавил, что "мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет".

По его словам, "самая сложная и самая коррупционная сфера" - это госзакупки.

"С точки зрения рискориентированного подхода в госуправлении - с этого надо начинать. Это понимание в Счетной палате уже есть, на стратегической сессии оно подтверждено", - сказал председатель СП.

А.Кудрин отметил, что в настоящее время "у нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего".

"Нужно, чтобы общество, наконец, увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает. Все эти общедоступные данные нужно обрабатывать, анализировать, делать современные приложения, которые облегчат даже простому человеку понимание того, что происходит", - отметил он.

Глава Счётной палаты напомнил, что анализом госзакупок он занимался с коллегами в Комитете гражданских инициатив, который способствует продвижению таких программ.

"Здесь мы сможем это делать просто профессионально, для общей пользы "пользуясь служебным положением", - сказал А.Кудрин.

А.Кудрин назначен Госдумой на пост председателя Счётной палаты 22 мая.