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Карабахский конфликт 30.08.2018 11:22

Армения устраивает клоунаду с визитами политиков-шутов на оккупированные территории Азербайджана - МИД

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал клоунами и шутами политиков, посещающих оккупированные азербайджанские территории по инициативе Армении.

«Гастроли клоунов и шутов на территории Азербайджана, оккупированные Арменией, продолжаются. Очередной клоун – депутат Европарламента, руководитель партии, состоящей из одного человека, политический шут и маргинал Мартин Соннеборн»,- отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Он подчеркнул, что руководитель армянского лобби в Брюсселе Каспар Карампетян, потратив большие деньги, может организовать поездку на оккупированные территории Азербайджана только политиков-клоунов. «Потому что, люди со здравым мышлением, изучив реалии конфликта, факты оккупации и кровавой этнической чистки, понимают, кто есть кто, и держатся в стороне от этого»,- подчеркнул он.

«Интересно, кто будет следующим в параде клоунов, сестры Кардашьян?»,- задается вопросом Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]