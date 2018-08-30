Армения устраивает клоунаду с визитами политиков-шутов на оккупированные территории Азербайджана - МИД

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал клоунами и шутами политиков, посещающих оккупированные азербайджанские территории по инициативе Армении.
«Гастроли клоунов и шутов на территории Азербайджана, оккупированные Арменией, продолжаются. Очередной клоун – депутат Европарламента, руководитель партии, состоящей из одного человека, политический шут и маргинал Мартин Соннеборн»,- отмечается в заявлении Х.Гаджиева.
Он подчеркнул, что руководитель армянского лобби в Брюсселе Каспар Карампетян, потратив большие деньги, может организовать поездку на оккупированные территории Азербайджана только политиков-клоунов. «Потому что, люди со здравым мышлением, изучив реалии конфликта, факты оккупации и кровавой этнической чистки, понимают, кто есть кто, и держатся в стороне от этого»,- подчеркнул он.
«Интересно, кто будет следующим в параде клоунов, сестры Кардашьян?»,- задается вопросом Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
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