В Бишкеке ждут прибытия Эрдогана 1 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1-2 сентября посетит Киргизию с официальным визитом, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы киргизского государства.

По словам собеседника агентства, визит состоится по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

"В рамках визита главы двух государств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Киргизией и Турцией, лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что по итогам переговоров президенты Киргизии и Турции подпишут ряд двусторонних документов.

В Бишкеке у Р.Т.Эрдогана запланированы также встречи с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым и спикером парламента Дастаном Джумабековым.

Кроме того, в рамках визита турецкий лидер примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), которые пройдут на Иссык-Куле 2-3 сентября.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.