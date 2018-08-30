AzerGold отбирает компанию-изготовителя слитков и монет из драгметаллов

ЗАО "AzerGold" отбирает компанию, предоставляющую услуги по изготовлению слитков и монет из драгметаллов, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходим опытом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.
Стоимость участия в тендере - 170 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 10 октября. Тендерная процедура состоится 11 октября.
Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (внут. 1107), контактное лицо - Рафиг Абдуллаев.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
Премьер-министр Грузии начал визит в Азербайджан
Армения устраивает клоунаду с визитами политиков-шутов на оккупированные территории Азербайджана - МИД
Президент Алиев провел переговоры с главой Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Российский турист утонул на территории заповедника в США
В МИД РФ отслеживают ситуацию на таджикско-афганской границе
Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений