AzerGold отбирает компанию-изготовителя слитков и монет из драгметаллов

ЗАО "AzerGold" отбирает компанию, предоставляющую услуги по изготовлению слитков и монет из драгметаллов, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходим опытом, техническими и финансовыми возможностями, рабочей силой, управленческими навыками и надежностью.

Стоимость участия в тендере - 170 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 10 октября. Тендерная процедура состоится 11 октября.

Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (внут. 1107), контактное лицо - Рафиг Абдуллаев.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.



Н.Аббасова