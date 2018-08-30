Греция передала России гражданина РФ, воевавшего на стороне террористов в Сирии - ФСБ

ФСБ России сообщило об экстрадиции из Греции находящегося в международном розыске россиянина - сторонника религиозной экстремистской идеологии, который некоторое время был в Сирии в составе международных террористических организаций.

"ФСБ совместно с Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола, МВД РФ и ФСИН организована экстрадиция из Греции находящегося в международном розыске гражданина России, уроженца республики Татарстан", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" сообщении ЦОС ФСБ.

В нем отмечается, что в январе 2014 года разыскиваемый, "являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии", выехал в Сирию, где в составе международных террористических организаций участвовал в боевых действиях против правительственных сил.

Затем, по данным спецслужбы, он покинул зону вооруженного конфликта, скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Евросоюза.

В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Греции. "В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче", - сообщает ЦОС ФСБ.

Экстрадиция разыскиваемого, фамилия которого не разглашается, была осуществлена 29 августа этого года.