МВФ пообещал рассмотреть запрос Аргентины на ускоренное перечисление кредита на $50 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) обещал изучить запрос Аргентины на ускоренное перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд и пересмотреть план восстановления экономики.
В заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард отмечается, что она провела "конструктивную беседу" с президентом Аргентины Маурисио Макри и что эксперты МВФ в тесном сотрудничестве с аргентинскими властями пересмотрят текущие условия, чтобы оградить страну от дальнейших экономических потрясений.
"В том числе для этого будут использованы более решительные меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также будут предприняты дополнительные усилия по оказанию поддержки наиболее уязвимым слоям общества", - сказала К.Лагард.
В настоящее время Аргентина переживает рецессию, инфляция близка к 30%, а ставка аргентинского ЦБ является самой высокой в мире - 40%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ.
В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе stand-by (SBA) на $50 млрд сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) была направлена на поддержку бюджета.
Ожидалось, что в сентябре Буэнос-Айрес получит второй транш - в размере $3 млрд.
В понедельник министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.
Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.
Премьер-министр Грузии начал визит в Азербайджан
Армения устраивает клоунаду с визитами политиков-шутов на оккупированные территории Азербайджана - МИД
Президент Алиев провел переговоры с главой Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами
Президент Алиев утвердил правила использования средств Фонда Молодежи Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Российский турист утонул на территории заповедника в США
В МИД РФ отслеживают ситуацию на таджикско-афганской границе
Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений