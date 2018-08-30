Мун Чжэ Ин предложил провести ряд перестановок в правительстве Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул кандидатуры на пост министра обороны, министра промышленности, министра образования, а также министра труда и министра гендерного равенства в рамках перестановок в правительстве, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Так, пост министра обороны может занять нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Чон Гён Ду. Министерство труда может возглавить Ли Джэ Гап, а на пост министра гендерного равенства и семьи претендует депутат Джин Сон Ми.

Кроме того, президент выдвинул кандидатуры Ю Ын Хе на пост министра образования и Сон Юн Мо на пост министра торговли, промышленности и энергетики.

Также ожидается реорганизация агентства военной разведки в небольшое ведомство, деятельность которого ориентирована исключительно на сбор разведданных.