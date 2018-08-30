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Дальнее зарубежье 30.08.2018 12:19

Мун Чжэ Ин предложил провести ряд перестановок в правительстве Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул кандидатуры на пост министра обороны, министра промышленности, министра образования, а также министра труда и министра гендерного равенства в рамках перестановок в правительстве, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Так, пост министра обороны может занять нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Чон Гён Ду. Министерство труда может возглавить Ли Джэ Гап, а на пост министра гендерного равенства и семьи претендует депутат Джин Сон Ми.

Кроме того, президент выдвинул кандидатуры Ю Ын Хе на пост министра образования и Сон Юн Мо на пост министра торговли, промышленности и энергетики.

Также ожидается реорганизация агентства военной разведки в небольшое ведомство, деятельность которого ориентирована исключительно на сбор разведданных.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТРЫ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]