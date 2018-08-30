Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9887 RUR   0.025 GBR   2.2147 TRY   0.2602

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.53 Brent   75.95

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 1 Сен 21° 29° 2 Сен 19° 29°

ТЭК 30.08.2018 11:57

SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане до 28

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) увеличило число автозаправочных станций (АЗС) под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 28, отмечается в сообщении SOCAR Petroleum.

"Ввод в строй новой АЗС состоялся в четверг в Пираллахинском районе Баку", - отмечает компания.

Станция оснащена pos-терминалами для безналичного расчета, платежным терминалом ASAN, автоматической системой контроля над уровнем реализуемого топлива и состоянием резервуаров.

На станции одновременно могут заправляться 4 легковых и 2 крупногабаритных грузовых автомобиля. На АЗС установлены три топливораздаточные колонки для продажи бензина марок Premium Euro-95, AI-92 и дизельного топлива.

На станции работают 20 человек.

Как сообщалось ранее, SOCAR Petroleum планирует до конца 2018 года довести число автозаправочных станций под брендом «SOCAR» в Азербайджане до 29.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, АЗС


Похожие новости


SOCAR Petroleum планирует к 2020г довести число CNG-заправок в Азербайджане до 20 SOCAR Petroleum ввела в строй в Баку вторую CNG-заправку SOCAR увеличит к 2019г число АЗС в Азербайджане до 29 SOCAR довела число АЗС в Румынии до 39 SOCAR приобрела сеть АЗС в Австрии SOCAR увеличила число АЗС в Азербайджане до 26

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]