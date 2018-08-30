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Внешняя политика 30.08.2018 12:01

Премьер-министр Грузии начал визит в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в четверг с официальным визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках визита грузинский премьер обсудит важные региональные проекты, которые дадут возможность полностью использовать транзитный потенциал страны.

"Азербайджан является нашим стратегическим партнером. Мы вместе осуществляем, без преувеличения, проекты исторического значения", - заявил он на брифинге накануне визита в Азербайджан.

По словам М.Бахтадзе, в Баку у него состоятся встречи с президентом Азербайджана, с премьером и председателем парламента страны.

"Мы рассмотрим очень важные новые направления с точки зрения регионального сотрудничества, а также те инициативы, которые помогут еще более углубить и развить наши торговые отношения, что, в конечном счете, позитивно отразится на экономическом росте страны и главной цели, чтобы Грузия сформировалась в региональный хаб", - сказал премьер.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]