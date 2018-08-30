Премьер-министр Грузии начал визит в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в четверг с официальным визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские официальные СМИ.
Как сообщалось ранее, в рамках визита грузинский премьер обсудит важные региональные проекты, которые дадут возможность полностью использовать транзитный потенциал страны.
"Азербайджан является нашим стратегическим партнером. Мы вместе осуществляем, без преувеличения, проекты исторического значения", - заявил он на брифинге накануне визита в Азербайджан.
По словам М.Бахтадзе, в Баку у него состоятся встречи с президентом Азербайджана, с премьером и председателем парламента страны.
"Мы рассмотрим очень важные новые направления с точки зрения регионального сотрудничества, а также те инициативы, которые помогут еще более углубить и развить наши торговые отношения, что, в конечном счете, позитивно отразится на экономическом росте страны и главной цели, чтобы Грузия сформировалась в региональный хаб", - сказал премьер.
Ф.Исазаде
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