Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Ранее В.Путин направил А.Лукашенко поздравительную телеграмму.
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