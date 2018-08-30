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Регион 30.08.2018 15:03

Американская сторона в суде ООН напомнила, что санкции против Ирана связаны с защитой интересов США

Американская сторона в четверг продолжает настаивать в Международном суде ООН, что санкции против Тегерана направлены на сдерживание возрастающих угроз со стороны иранских властей и защиту национальных интересов США.

"Иран продолжил разрабатывать баллистические ракеты и испытывать их, а также финансировать террористические группировки, которые угрожают национальным интересам США", - сказала представитель американской стороны, выступая в суде ООН.

"В ответ на эти возрастающие угрозы со стороны Ирана и на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) потерял свою актуальность для США, Соединенные Штаты решили защищать свои интересы таким образом (с помощью санкций - ИФ)", - считает американская сторона.

"Восстановление санкций нацелено на лишение Ирана тех ресурсов, которые он использовал для своих умышленных и наносящих вред действий, которые угрожают интересам США... США намерены перекрыть Ирану все пути к разработке ядерного оружия", - заявила представитель.

Другой представитель американской стороны напомнил судьям позицию США о том, что Тегеран использует Соглашение 1955 года между США и Ираном для того, чтобы таким образом обосновать юрисдикцию Международного суда ООН и его возможность рассмотреть просьбу Тегерана о приостановлении антииранских санкций.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

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Тэги: ООН, США, ИРАН, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]