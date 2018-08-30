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Дальнее зарубежье 30.08.2018 15:18

Макрон предложил Европе усилить автономию, пересмотреть архитектуру безопасности и отношения с Россией

Европейским странам нужно подумать о пересмотре архитектуры безопасности на континенте и о развитии отношений с Россией, однако для этого им нужно добиться большей автономии в стратегических и оборонных вопросах, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"После того, как Европа получит автономию в решении стратегических и оборонных вопросов, мы хотим пересмотреть архитектуру европейской безопасности в широком смысле этого термина", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.

Э.Макрон добавил, что помимо этого "будет необходимость пересмотреть и отношения с Россией".

Президент пояснил, что Европе нужен такой подход не только к РФ, но и вообще "к большим державам, которые граничат с нами".

"Это великие народы, у нас исторически с ними много общего", - пояснил президент Франции. Так, по словам Э.Макрона, одной из таких важных для Европы стран является Турция.

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Тэги: ЕВРОПА, МАКРОН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]