Макрон предложил Европе усилить автономию, пересмотреть архитектуру безопасности и отношения с Россией

Европейским странам нужно подумать о пересмотре архитектуры безопасности на континенте и о развитии отношений с Россией, однако для этого им нужно добиться большей автономии в стратегических и оборонных вопросах, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"После того, как Европа получит автономию в решении стратегических и оборонных вопросов, мы хотим пересмотреть архитектуру европейской безопасности в широком смысле этого термина", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.

Э.Макрон добавил, что помимо этого "будет необходимость пересмотреть и отношения с Россией".

Президент пояснил, что Европе нужен такой подход не только к РФ, но и вообще "к большим державам, которые граничат с нами".

"Это великие народы, у нас исторически с ними много общего", - пояснил президент Франции. Так, по словам Э.Макрона, одной из таких важных для Европы стран является Турция.