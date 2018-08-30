Макрон предложил Европе усилить автономию, пересмотреть архитектуру безопасности и отношения с Россией

Европейским странам нужно подумать о пересмотре архитектуры безопасности на континенте и о развитии отношений с Россией, однако для этого им нужно добиться большей автономии в стратегических и оборонных вопросах, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"После того, как Европа получит автономию в решении стратегических и оборонных вопросов, мы хотим пересмотреть архитектуру европейской безопасности в широком смысле этого термина", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.
Э.Макрон добавил, что помимо этого "будет необходимость пересмотреть и отношения с Россией".
Президент пояснил, что Европе нужен такой подход не только к РФ, но и вообще "к большим державам, которые граничат с нами".
"Это великие народы, у нас исторически с ними много общего", - пояснил президент Франции. Так, по словам Э.Макрона, одной из таких важных для Европы стран является Турция.
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Политологи ожидают, что Путин и Алиев на встрече в Сочи обсудят Транскаспийский газопровод, поставки вооружений, Карабах и Сирию
Встреча Алиева и Путина придаст новый импульс всестороннему развитию азербайджано-российских отношений – завсектором Администрации президента Азербайджана
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 2%
АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины
Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо
Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений