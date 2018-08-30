Могерини намерена обсудить с министрами обороны ЕС проблему высадки мигрантов, спасенных в море

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, которая проводит в Вене неформальное совещание министров обороны, отметила важность решения проблемы высадки на берег спасенных в море мигрантов.
"Я хочу подчеркнуть тот факт, что это проблема, которая касается не только операции "София" (операции ВМС стран ЕС в Средиземном море по борьбе против контрабанды людей - ИФ), она гораздо шире. Тем не менее, это проблема, которую мы не можем игнорировать. Сегодня я спрошу министров, как решать этот вопрос. Мы обсуждали в течение лета, в июле и августе, некоторые предложения по решению этой проблемы, в том числе некоторые предложения посредничества, которые я выдвинула в последние недели", - сказала Ф.Могерини журналистам в четверг перед началом министерской встречи.
"До сих пор консенсус не был найден", - констатировала она. По ее словам, необходимо единодушие в отношении правил военных операций ЕС.
Глава европейской дипломатии рассчитывает обсудить с министрами обороны стран ЕС, какие возможности имеются для решения этой проблемы.
"Это требует конструктивного отношения всех, а также чтобы все государства-члены взяли на себя ответственность", - считает высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Она уточнила, что поиск и спасение не являются мандатом или главной задачей операции "София", которая направлена против преступных сетей. Но любое судно в море, будь то рыбацкая лодка или военный корабль, должно участвовать, если будет проводиться поисково-спасательная операция.
"Поэтому нам нужна ясность в правилах. Нам нужна предсказуемость того, как вести себя в море. Это касается министров обороны, и они несут ответственность за руководство военной операцией ЕС", - заявила Ф.Могерини.
Как сообщалось, вопрос о высадке спасенных в море мигрантов обострил в последнее время миграционную ситуацию в европейском Средиземноморье после отказов итальянских властей принимать на своей территории дополнительные партии мигрантов, пересекающих море.
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