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Дальнее зарубежье 30.08.2018 15:39

Вице-премьер Италии призвал Макрона не поучать других, а открыть французские границы для беженцев

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует не поучать других, а открыть границы и принять десятки тысяч беженцев, которых французский президент обещал пустить в страну, заявил в четверг вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"Вместо того, чтобы давать уроки другим, я бы предложил лицемерному президенту Франции вновь открыть границы и приютить тысячи беженцев, которых он обещал принять", - написал М.Сальвини в Facebook.

М.Сальвини заявил, что с начала 2017 года "Франция во главе с молодчиной Макроном" отказала в пересечении границы Италии и Франции более чем 48 тыс. мигрантов, в том числе женщинам и детям.

М.Сальвини подчеркнул, что Италия "больше не является европейским лагерем для беженцев".

Ранее в среду Э.Макрон заявил, что националисты и противники иммиграции правы, когда называют его своим главным оппонентом.

Западные СМИ отмечают, что такие заявления французского президента прозвучали после того, как накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МВД Италии М.Сальвини подвергли критике Э.Макрона и назвали его лидером блока европейских стран, настроенных положительно в отношении иммиграции.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]