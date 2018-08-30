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СНГ 30.08.2018 15:57

Киев считает около 300 человек пропавшими без вести в Донбассе

Пропавшими без вести на Донбассе, по данным Службы безопасности Украины, считаются 294 человека, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ирина Геращенко.

"В Минске мы пользуемся списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины, как заложников, так и пропавших без вести. И в том списке людей, которых мы разыскиваем на сегодняшний день, 294 человека. Среди них много гражданских", - сказала И.Геращенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

При этом она добавила, что, по оценкам Международного Комитета Красного Креста (МККК), более 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.

По ее словам, в 2017 году идентифицировали 71 тело, 18 тел погибших передали на неподконтрольные Киеву территории. Кроме того, в феврале 2018 года останки двоих россиян передали России.

По словам И.Геращенко, из-за деструктивной позиции Москвы и представителей ОРДЛО в ТКГ не удается продвинуться в вопросе создания механизма поиска пропавших без вести при участии МККК, Украины, РФ и представителей ОРДЛО.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПРОПАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]