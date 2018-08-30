Киев считает около 300 человек пропавшими без вести в Донбассе

Пропавшими без вести на Донбассе, по данным Службы безопасности Украины, считаются 294 человека, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ирина Геращенко.
"В Минске мы пользуемся списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины, как заложников, так и пропавших без вести. И в том списке людей, которых мы разыскиваем на сегодняшний день, 294 человека. Среди них много гражданских", - сказала И.Геращенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.
При этом она добавила, что, по оценкам Международного Комитета Красного Креста (МККК), более 1000 тел погибших остаются не идентифицированными.
По ее словам, в 2017 году идентифицировали 71 тело, 18 тел погибших передали на неподконтрольные Киеву территории. Кроме того, в феврале 2018 года останки двоих россиян передали России.
По словам И.Геращенко, из-за деструктивной позиции Москвы и представителей ОРДЛО в ТКГ не удается продвинуться в вопросе создания механизма поиска пропавших без вести при участии МККК, Украины, РФ и представителей ОРДЛО.
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