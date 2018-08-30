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Дальнее зарубежье 30.08.2018 16:15

МИД Китая призвал конгрессменов США не вмешиваться во внутренние дела Китая

МИД Китая в ответ на инициативу американских конгрессменов ввести санкции против китайских чиновников призвал членов Конгресса США не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, сообщило в четверг агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

По ее словам, американским конгрессменам следует сосредоточиться на внутренних проблемах "вместо того, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику других стран, изображать судей по правам человека и возлагать вину, или даже угрожать введением неразумных санкций".

"Политика и равные права, доступные меньшинствам в Китае, гораздо лучше, чем в США, где есть много проблем с расизмом и защитой прав человека", - отметила представитель МИД КНР.

Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио сообщил, что группа американских законодателей направила коллективные письма госсекретарю США и министру финансов с требованием введения санкций против китайских официальных лиц, которые ответственны за притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Против этих чиновников предлагается применить "закон Магнитского" и заморозить счета, а также запретить им въезд в США.

Ранее член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл сообщила, что 1 млн уйгур и других представителей мусульманских меньшинств находятся в "политических лагерях для перевоспитания" в Синьцзяне. Китайский представитель в комитете ООН по правам человека опроверг утверждения о притеснении мусульман, отметив, что жесткие меры в области безопасности в Синьцзяне необходимы для борьбы с экстремизмом и терроризмом, они никоим образом не направлены против этнических групп или на ограничение свободы вероисповедания.

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Тэги: КИТАЙ, США, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]