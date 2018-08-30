Товарооборот между Азербайджаном и Грузией может в 2018 году составить $1 млрд, в последующие 2 года увеличиться на 50-60% - премьер Грузии

Азербайджан и Грузия в 2019-2020гг могут существенно увеличить взаимный товарооборот на 50-60%, считает грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.
"Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и наши отношения активно развиваются. Наши совместные региональные проекты приносят большую пользу региону и международному сотрудничеству", - сказал М.Бахтадзе в четверг в Баку на встрече с президентом Азербайджана.
По его словам, Азербайджан и Грузия успешно реализовали региональные проекты в транспорте, энергетике и других сферах.
"Конечно, наш потенциал значительно больше. Я надеюсь в результате двусторонних отношений и посредством реализации двусторонних проектов, нам удастся еще больше развить этот потенциал", - подчеркнул он.
М.Бахтадзе добавил, что азербайджано-грузинский взаимный товарооборот увеличивается. "Возможно в этом году он достигнет уровня $1 млрд, но наш потенциал не полностью использован. Я уверен, что в результате двустороннего сотрудничества, в последующие два года мы сможем увеличить этот показатель на 50-60%", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что две страны эффективно сотрудничают также в сферах культуры, искусства, спорта. "Отрадно, что азербайджанские туристы и инвесторы чувствуют себя очень комфортно в Грузии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь еще больших целей", - отметил М.Бахтадзе.
Ф.Исазаде
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