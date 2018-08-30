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Дальнее зарубежье 30.08.2018 17:12

ЕС готов снизить до нуля пошлины на импорт из США промтоваров и автомобилей

Брюссель готов понизить до нуля ввозные пошлины на все промышленные товары, включая автомобили, в рамках торговых переговоров с США, заявила в четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", - заявила С.Мальмстрем, выступая в торговом комитете Европарламента.

"Мы готовы опустить до нуля даже наши тарифы на импорт автомобилей, если США сделают то же", - цитирует С.Мальмстрем издание Politico.

Она добавила, что такой шаг будет выгодным с экономической точки зрения, как для ЕС, так и для Штатов.

Как сообщалось, с 1 июня 2018 года вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, в ответ Европейский союз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.

В ходе переговоров в июле председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.

Они, в частности, договорились работать над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам, не включая автомобили.

Таким образом, слова С.Мальмстрем, упомянувшей возможность понижения до нуля пошлин на автомобили, указывают на готовность ЕС сделать больше для налаживания торговых отношений с США.

Брюссель и Вашингтон начали подготовительные переговоры, чтобы определить масштаб потенциального торгового соглашения. В ходе первой встречи в Вашингтоне, состоявшейся на прошлой неделе, предложение Брюсселя об обсуждении вопроса о пошлинах на автомобили было отклонено американской стороной, пишет Politico.

Пошлины на импорт автомобилей в ЕС составляют 10% - это выше, чем 2,5%-ные тарифы, действующие в США, однако Штаты облагают 25%-ной пошлиной легкие грузовики и пикапы, поставляемые на американский рынок.

По словам С.Мальмстрем, речь не идет "о возобновлении переговоров о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP)", а нацелены "на более ограниченное торговое соглашение".

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Тэги: ЕВРОПА, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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