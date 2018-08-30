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Внешняя политика 30.08.2018 15:56

Политологи ожидают, что Путин и Алиев на встрече в Сочи обсудят Транскаспийский газопровод, поставки вооружений, Карабах и Сирию

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи 1 сентября могут обсудить вопросы Транскаспийского газопровода, Нагорного Карабаха и поставок вооружений, считают российские политологи.

"По теме энергетики, я думаю, что, конечно, вопрос обязательно будет в повестке, особенно по вопросу перспектив Транскаспийского газопровода и позиции Азербайджана", - сказал на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

При этом, по его словам, других прорывных историй на энергетическую тему ожидать не стоит.

"Важная часть будет касаться внешеполитической повестки. Это и тема Сирии, и Турции, и Нагорного Карабаха, которая опять звучит в контексте визита Меркель", - отметил К.Симонов.

В свою очередь, политолог Олег Кузнецов отметил важность военно-технического сотрудничества двух стран двух стран.

"Есть все основы того, чтобы ставить вопрос об изменении статуса Азербайджана по отношению ОДКБ", - считает О.Кузнецов. По его словам, на встрече также может обсуждаться вопрос об импорте Азербайджаном российского вооружения, и ситуация в Армении.

Политолог добавил, что тот факт, что встреча пройдет в Сочи, а не в Москве, с одной стороны понижает статус встречи с точки зрения протокола, "с другой - это расширяет спектр вопросов, которые могут обсуждаться за пределами межгосударственных отношений".

Встреча президентов России В.Путина и Азербайджана И.Алиева состоится в Сочи 1 сентября.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА, ПОЛИТОЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]