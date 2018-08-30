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СНГ 30.08.2018 17:47

Путин соболезнует родным и близким Кобзона

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", - сказал он.

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", - сообщил Д.Песков.

В телеграмме В.Путина, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что помимо эстрады И.Кобзон вёл активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, а также занимался бизнесом.

И.Кобзон скончался в четверг в возрасте 80 лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]