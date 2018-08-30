Путин соболезнует родным и близким Кобзона

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", - сказал он.

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", - сообщил Д.Песков.

В телеграмме В.Путина, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что помимо эстрады И.Кобзон вёл активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, а также занимался бизнесом.

И.Кобзон скончался в четверг в возрасте 80 лет.