Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 17:44 (15:44 ) произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.
Эпицентр землетрясения располагался в 62 км к югу от Алматы.
Координаты эпицентра - 42.64 градуса северной широты, 76.84 восточной долготы. Энергетический класс землетрясения 8.7.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
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