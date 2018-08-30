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СНГ 30.08.2018 16:17

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 17:44 (15:44 ) произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения располагался в 62 км к югу от Алматы.

Координаты эпицентра - 42.64 градуса северной широты, 76.84 восточной долготы. Энергетический класс землетрясения 8.7.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]