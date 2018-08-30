Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии

На территории Киргизии в четверг в 17:44 (15:44 ) произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения располагался в 62 км к югу от Алматы.

Координаты эпицентра - 42.64 градуса северной широты, 76.84 восточной долготы. Энергетический класс землетрясения 8.7.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.