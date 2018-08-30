Международный суд ООН завершил слушания по иску Ирана к США

Международный суд ООН провел в четверг заключительные слушания по иску Ирана против США, в рамках которых Тегеран требует приостановить действие антииранских санкций.

В общей сложности слушания продлились четыре дня.

В настоящий момент дело Исламской республики Иран против Соединенных Штатов Америки "О предполагаемых нарушениях США Соглашения 1955 года "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" значится на сайте суда как находящееся на рассмотрении. Решения пока не вынесено.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

В ходе слушаний Иран настаивал на существовании "невосполнимого ущерба" от действия ограничительных мер, восстановленных США. Так, по мнению Тегерана, санкции затрагивают не только иранскую экономику, но и иранских контрагентов, что приводит к негативным последствиям для рядовых граждан Ирана и других стран.

Основными аргументами американской стороны являлось то, что у Международного суда ООН отсутствует должная юрисдикция для рассмотрения такого спора. Помимо этого, представители США утверждали, что Иран не предоставил в ходе слушаний достаточных доказательств того, что ему был нанесен "непоправимый вред" посредством санкций.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.