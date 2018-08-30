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Дальнее зарубежье 30.08.2018 18:19

Могерини опасается эскалации ситуации в Идлибе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с возможной эскалацией напряженности в сирийской провинции Идлиб в ближайшие дни.

"Я очень обеспокоена тем, что может произойти в Идлибе в ближайшие дни", - сказала Ф.Могерини в четверг журналистам в преддверии неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что в ЕС всегда настаивали на том, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны, без вмешательства других стран.

"Мы всегда были убеждены в том, что сирийцы заслуживают мир. Мы всегда были убеждены, что не внешние силы, включая ЕС, должны определять политическое будущее страны. Именно в это и заключается суверенитет страны", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее словам, нынешняя ситуация далека от того, что можно назвать концом войны.

"Но также ясно, что у каждого сирийца, как на территории страны, так и за ее пределами, должно быть место, куда можно вернуться, место, которое можно назвать домом, и место, где они будут в безопасности и свободны. Это будет конец войны, и я боюсь, что мы далеки от этого", - утверждает Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ИДЛИБ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]