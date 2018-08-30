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Дальнее зарубежье 30.08.2018 18:29

У Дамаска нет химоружия - глава МИД Сирии

Дамаск не обладает химическим оружием и нет никакой необходимости в его использовании, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"В том, что касается обвинений в использовании химического оружия, хотелось бы подтвердить, что у нас нет химического оружия, мы его не используем и, собственно говоря, такой необходимости в использовании химического оружия нет, потому что на полях сражений мы одерживаем победы", - сказал В.Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что сирийская армия способна побеждать "без использования такого нетрадиционного оружия".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]