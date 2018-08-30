У Дамаска нет химоружия - глава МИД Сирии

Дамаск не обладает химическим оружием и нет никакой необходимости в его использовании, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"В том, что касается обвинений в использовании химического оружия, хотелось бы подтвердить, что у нас нет химического оружия, мы его не используем и, собственно говоря, такой необходимости в использовании химического оружия нет, потому что на полях сражений мы одерживаем победы", - сказал В.Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что сирийская армия способна побеждать "без использования такого нетрадиционного оружия".